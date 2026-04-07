В Черноземье 8 апреля ожидается дождливая и пасмурная погода, до +9°C

В среду, 8 апреля, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода с переменной облачностью. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +3°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура будет варьироваться от +3°C до +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +5°C, днем температура поднимется до +9°C, вечером она составит +7°C, а ночью — +4°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +4°C, днем повысится до +7°C, вечером будет +6°C, а ночью снова понизится до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем — +9°C, вечером будет +6°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +4°C, днем поднимется до +9°C, вечером будет +6°C, а ночью похолодает до +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +5°C, днем — +10°C, вечером будет +7°C, а ночью — +3°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова