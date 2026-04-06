Официальные курсы валют ЦБ на 7 апреля
|Австралийский доллар
|54,1568
|Английский фунт
|104,9755
|Белорусский рубль
|26,9237
|Гонконгский доллар*
|10,0636
|Дирхам ОАЭ
|21,4371
|Доллар США
|78,7277
|Евро
|91,0034
|Индийская рупия**
|84,5997
|Казахстанский тенге**
|16,7342
|Канадский доллар
|56,5654
|Китайский юань
|11,4481
|СДР
|107,0232
|Сингапурский доллар
|61,1810
|Турецкая лира*
|17,7033
|Украинская гривна*
|18,0638
|Шведская крона*
|82,8769
|Швейцарский франк
|98,4589
|Японская иена**
|49,3405
*За 10. **За 100.