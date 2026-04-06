Цифровые мосты: «Ростелеком» с начала года охватил оптической связью 13 хуторов и сел Ростовской области

«Ростелеком» с начала 2026 года в рамках собственной инвестиционной программы построил оптическую инфраструктуру для 13 населенных пунктов Ростовской области. Современные телеком-услуги и цифровые сервисы стали доступны почти для полутора тысяч семей, проживающих в частном секторе Волгодонска, а также хуторов и поселков Азовского, Веселовского, Багаевского и Красносулинского районов. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 42 километров волоконно-оптических линий. Новая сеть обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет комфортно пользоваться онлайн-сервисами, работать удаленно и смотреть видео в высоком качестве.



Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Оптическая инфраструктура — это фундамент цифрового развития Ростовского области и других регионов нашей страны. Мы постоянно ее расширяем как в рамках федеральных проектов, так и собственных инвестиционных программ и используем все доступные возможности, чтобы обеспечить жителей даже самых небольших населенных пунктов современной связью. В Багаевском районе, например, задействовали инфраструктуру, созданную по федеральному проекту “Устранение цифрового неравенства”: от базовой станции мобильной связи проложили новую оптическую сеть до домов в хуторах Сараи и Калинин, а также поселке Привольный».

Подключение частных домов выполнено по технологии GPON — оптический кабель заводится непосредственно в жилье абонента. Такой формат обеспечивает стабильное соединение и высокое качество сигнала. При этом по одной линии жители могут одновременно пользоваться интернетом, телевидением и видеонаблюдением.

Ольга Опанасюк, жительница хутора Сараи: «Мы оставили заявку на подключение и с нетерпением ждем интернета. Будем общаться по видеосвязи с детьми в Ростове и родственниками в Краснодаре, оплачивать коммунальные услуги онлайн, пользоваться маркетплейсами, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре. Очень хочется, чтобы все это заработало у нас дома и сделало жизнь более удобной и яркой».

«Ростелеком» предлагает гибкие тарифы с возможностью выбора скорости и набора сервисов.

В настоящее время оптическая инфраструктура национального провайдера охватывает около 73% домохозяйств Ростовской области.

