Умер сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

На 83-м году жизни умер итальянский дизайнер, сооснователь бренда Diesel Адриано Гольдшмидт. Он ушел из жизни 5 апреля, сообщает WWD. Причиной смерти стал рак.

Адриано Гольдшмидт родился в городе Триесте на северо-востоке Италии в 1944 году в еврейской семье. В 1942 году все имущество семьи конфисковали, позже часть изъятого вернули. Дизайнерскую карьеру господин Гольдшмидт начал еще в 1970-х годах. В 1974 году запустил джинсовый бренд Daily Blue. Через 10 лет основал Genious Group — объединение, включающее бренды Diesel и Replay.

В 1993 году Адриано Гольдшмидт стал соучредителем компании Agolde, а в 2000-м вместе с Юлом Ку запустил в Лос-Анджелесе AG Adriano Goldschmied, благодаря которой джинсы начали считать премиальным товаром. Также сотрудничал с Chlo в области переработки денима, для Gap придумал премиальную линейку Gap 1969.