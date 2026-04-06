Зарплаты в Ростовской области выросли на 14% в 2025 году

Ростовская область заняла 57-е место среди субъектов России по размеру средней заработной платы жителей малых и средних населенных пунктов в 2025 году. Исследование публикуют «РИА Новости».

Согласно предоставленным данным, работающие жители населенных пунктов Ростовской области получали в 2025 году в среднем 61,6 тыс. руб. За прошлый год этот показатель увеличился на 14%. Доходы в Ростове превосходили областные на 12%. На указанную сумму жители региона, за исключением ростовчан, имели возможность приобрести 2,53 фиксированного набора товаров и услуг. Соседний Краснодарский край расположился на 58-й позиции рейтинга.

Подробнее об охлаждении потребительской и деловой активности в Ростовской области – в материале «Потребительская активность на Дону стала более сдержанной».

Константин Соловьев