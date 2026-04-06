Уполномочен починить

Компания «Стройинвест» стала единственным участником торгов на право аренды почти 9 тыс. кв. м в здании бывшего издательства «Известия» на Пушкинской площади в центре Москвы. Стоимость аренды — 236 млн руб. Новому арендатору предстоит провести реконструкцию здания, что может потребовать еще около 1 млрд руб. инвестиций.

Здание бывшего издательства «Известия» на Пушкинской площади в Москве

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Здание бывшего издательства «Известия» на Пушкинской площади в Москве

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Единственным участником аукциона на право аренды почти 9 тыс. кв. м в историческом здании газеты «Известия», располагающемся на Пушкинской площади в Москве, стало ООО «Стройинвест» — с ним будет заключен договор, хотя торги признаны несостоявшимися, следует из информации на torgi.gov.ru. Начальная цена аренды семиэтажного здания — 236 млн руб. в год, срок договора — десять лет. В «Стройинвесте» не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Стройинвест» полностью принадлежит Сергею Новикову, который владеет 40% долей в «НБК Финанс», специализирующейся на управлении задолженностью и коммерческой недвижимостью, следует из данных СПАРК. Выручка «НБК Финанс» по итогам 2025 года снизилась на 25% год к году, до 160,6 млн руб., чистая прибыль за этот же период сократилась на 99,8% год к году, до 5 тыс. руб.

Здание издательства «Известия» было построено в 1927 году по проекту архитекторов Григория Бархина и Ивана Звездина в стиле конструктивизма, сейчас имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Редакция газеты «Известия» до 2011 года занимала 21 тыс. кв. м площадей в здании. В 2012 году контролирующая «Известия» «Национальная Медиа Группа» договорилась с ГК «Ташир» Самвела Карапетяна о реконструкции здания. Через пять лет стало известно, что «Ташир» стал владельцем актива.

Указанная стоимость аренды площадей в «Известиях» выглядит невысокой для такой локации, поскольку помещения в здании требуют ремонта, говорит директор департамента офисной недвижимости консалтинговой компании NF Group Елена Акатова.

Вероятно, новый арендатор займется реконструкцией объекта — это потребует до 1 млрд руб. инвестиций, отмечает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Однако, обращает внимание эксперт, статус здания может ограничить реконструкционные работы с фасадами, планировками и инженерией.

В будущем, считает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов, компания сможет сдавать офисные пространства в здании в розницу небольшим арендаторам. Однако гендиректор Remain Дмитрий Клапша не исключает, что организация будет использовать площади в здании под собственные нужды.

На рынке коммерческой недвижимости торги чаще всего используются для продажи активов, в то время как аренда через аукцион — менее распространенная практика, поскольку она предполагает сложную систему договорных отношений, что ограничивает круг потенциальных участников, отмечает исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина.

В целом объем спроса на офисную недвижимость, реализуемую на торгах, увеличился за последний год: по итогам 2025 года доля таких сделок достигла 26%, в натуральном выражении показатель составил 91 млрд руб., по данным Николая Горюнова. Основным фактором роста интереса к аукционам стал рост предложения на рынке недвижимости. По словам господина Горюнова, в условиях высокой ключевой ставки ЦБ собственники вынуждены передавать свои объекты банкам, которые стремятся поскорее перепродать непрофильные активы.

София Мешкова