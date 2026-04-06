Турпоток на Кавказ резко вырос в январе-феврале 2026 года

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников сообщили о рекордном росте турпоездок в начале 2026 года, пишет пресс-служба правительства РФ.

По данным Росстата, за январь–февраль россияне совершили 12 млн поездок по стране — на 2,6% больше, чем за тот же период 2025-го. Москва лидирует с 2 млн поездок, Краснодарский край принял 1,1 млн туристов, Московская область — 967 тыс.

Регионы Северного Кавказа показывают взрывной рост: в Северную Осетию турпоток подскочил на 204%, в Карачаево-Черкесию — на 119%, в Дагестан — на 106%, что вывело их на 2-е, 3-е и 4-е места по темпам прироста. Чернышенко подчеркнул, что этот тренд меняет картину внутреннего туризма: поток уходит далеко за пределы Москвы и Сочи. Максим Решетников добавил, что инвестиции в инфраструктуру дают системный эффект — строятся новые гостиницы, маршруты и объекты притяжения.

Тренд начался раньше: в 2025-м Карачаево-Черкесия лидировала с ростом турпоездок на 135% за 11 месяцев, турпоток в регион удвоился. Северный Кавказ в целом прибавил 40% поездок за два года — до 3 млн, Дагестан, Северная Осетия и Чечня опережали среднероссийские темпы. В первом полугодии 2025-го Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 с +75,6%. Аналитики связывают успех с нацпроектом «Туризм и гостеприимство»: федеральные вложения оживили Кавказ, Крым и Дальний Восток.

Максим Решетников отметил параллельный подъем въездного туризма: иностранцы прибавили 36% в январе 2026-го по сравнению с прошлым годом. Общий турпоток по России за 10 месяцев 2025-го превысил 76,2 млн поездок (+4,8%). Кавказские республики выигрывают от новых горнолыжных трасс, экотроп и культурных фестивалей, что привлекает семейный и молодежный отдых. Эксперты прогнозируют: при сохранении темпов 2026 год побьет рекорд 2025-го с 94 млн поездок.

Станислав Маслаков