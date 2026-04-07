«Башкир с папочкой» получил портфель

В Башкирии второй год подряд меняется министр торговли и услуг. Проработавший в этой должности около 13 месяцев Азат Аскаров собирается уехать в Москву, где, как он рассказал "Ъ", будет работать «в реальном секторе экономики». Пост министра временно займет бывший представитель Башкирии в Торгпредстве России в Минске Константин Климин. Таким образом, это будет второй подряд руководитель ведомства, ставший министром после работы за рубежом: ранее господин Аскаров представлял республику в Ташкенте.



Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министерский портфель перешел из одних рук в другие

45-летний Азат Аскаров уходит с поста министра торговли и услуг Башкирии. Об этом на вчерашнем еженедельном совещании правительства объявил глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики поблагодарил господина Аскарова за 19 лет государственной службы и вручил тому медаль «За трудовую доблесть».

Азат Аскаров начал государственную службу еще во времена администрации Муртазы Рахимова, когда поступил на работу в министерство внешнеэкономической деятельности, торговли и предпринимательства. Затем он трудился в региональном управлении Роспотребнадзора, госкомитете по торговле и защите прав потребителей, руководил региональным учреждением «Испытательный центр». С 2020-го по 2024 год господин Аскаров был заместителем председателя (а потом и министра) госкомитета торговли и услуг Алексея Гусева.

Перед тем как занять в том же ведомстве министерское кресло, Азат Аскаров представлял интересы Башкирии в торговом представительстве России в Узбекистане. В феврале 2025 года Алексей Гусев стал советником главы Башкирии по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом, а Азат Аскаров занял его место (см. «Ъ» от 25 февраля 2025 года).

Минторгуслуг Башкирии курирует защиту прав потребителей, реализацию проекта «Продукт Башкортостана», отвечает за лицензирование розничной продажи алкоголя. В его ведение также относится работа таких учреждений, как «Молочная кухня» (поставляет социальное детское питание), «Испытательный центр» (проверяет качество продуктов питания и алкоголя). Кроме того, министерству подведомственен Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.

Куда именно уходит работать экс-министр, неизвестно. В разговоре с «Ъ» Азат Аскаров рассказал лишь, что новый этап карьеры будет связан с «реальным сектором экономики». «Руководство республики поддержало меня в решении продолжить дальнейшую трудовую деятельность в Москве», — отметил он.

На вчерашнем же совещании кабмина Радий Хабиров объявил о назначении на пост первого заместителя министра торговли и услуг Константина Климина, экс-представителя Башкирии в торгпредстве РФ в Беларуси. Судя по всему, на него временно будут возложены обязанности главы министерства. Окончательное решение о министре господин Хабиров пообещал принять позднее.

Господин Климин ранее возглавлял АНО «Конгресс-бюро Башкирии "Офис-группа"», затем представлял эту же организацию в Беларуси. В ноябре 2023 года он стал представителем республики в Торгпредстве РФ. С тех пор Беларусь и Башкирия договорились о строительстве завода по производству зерносушильной техники «Амкодор-Агидель» в Уфе, сервисного центра «Амкодор», а Уфимский трамвайно-троллейбусный завод создал совместное предприятие с Минским автозаводом. В марте прошлого года было анонсировано открытие генконсульства Беларуси в Уфе, летом состоялся бизнес-форум «Минск и Уфа: побратимство — новый драйвер развития».

«Очень активный, деятельный "башкир с папочкой", который серьезно помогает в нашей работе. Во многом благодаря ему идет успешный обмен бизнес-делегациями, наши компании находят новых партнеров в Беларуси и, следовательно, растет взаимный товарооборот»,— описывал деятельность Константина Климина глава Башкирии Радий Хабиров три года назад.

В Торгово-промышленной палате республики полагают, что господин Климин «зарекомендовал себя человеком, ответственным за эффективное взаимодействие нашего региона с Беларусью». Ключевым индикатором результативности его работы, отметили в организации, является рост товарооборота между республиками, который в прошлом году достиг $ 195,9 млн.

«В целом благодаря как международному опыту Константина Дмитриевича, так и его знанию механизмов работы правительства региона, министерство торговли и услуг республики может стать «проводником» между малым и средним бизнесом и экспортным потенциалом Башкортостана»,— полагают в ТПП.

Идэль Гумеров