Немцам открыли регистрацию

Скандал с обязательным получением немецкими мужчинами разрешения на продолжительный выезд из Германии продолжает набирать обороты. Оппозиционные партии страны уже призвали правительство разъяснить или вовсе отменить поправки. Досталось и самому популярному политику ФРГ, министру обороны Борису Писториусу: его призывают уйти в отставку. При этом в бундесвере уже разъяснили, что никакой регистрации для выезда за рубеж не требуется. Это положение будет применяться только в случае введения обязательной военной службы, а она пока остается добровольной.

Противоречивые поправки к закону «О модернизации военной службы», принятому в конце 2025 года, оставались незамеченными несколько месяцев, пока 3 апреля на них не обратили внимание немецкие СМИ.

В третьем параграфе закона, который традиционно оставался безымянным, появилось положение: «Мужчины, достигшие 17 лет, должны получить разрешение от соответствующего центра по вопросам карьеры вооруженных сил Германии, если они намереваются покинуть Федеративную Республику Германия более чем на три месяца».

В нем также говорится, что немцам придется получать разрешение, если они намерены остаться за рубежом дольше заявленного срока или продлить любую поездку, для которой ранее не требовалось разрешение.

Традиционно третий параграф применялся только в случае войны или напряженности, но теперь в документ были внесены поправки, согласно которым он может применяться «вне состояния напряженности или обороны». В последний раз такие меры вводились только во времена холодной войны.

Фактически поправки к закону «О модернизации военной службы» в Германии вводят контроль над международными студенческими обменами и потенциальной миграцией мужчин в возрасте до 45 лет.

На следующий день в бундесвере поспешили разъяснить, что «в настоящий момент это положение не является актуальным: воинская служба в стране остается добровольной, а значит, разрешение будет выдаваться автоматически». Также в ведомстве пообещали выпустить разъяснения, в которых будет указано, что «разрешение считается выданным, когда военная служба носит добровольный характер».

Однако такая трактовка не устроила ни общественность, ни оппозицию: сам закон о добровольной военной службе, предусматривающий обязательное анкетирование, наделал много шума в 2025 году.

А высказывания канцлера Фридриха Мерца о вероятном введении обязательной службы и вовсе сделали меру крайне непопулярной. На этом фоне многим молодым немцам обязательная регистрация выезда за рубеж уже не кажется мерой, которая останется только на бумаге. При этом с начала 2026 года о каких-либо случаях, когда от немцев требовали разрешение на выезд, не сообщалось.

К 6 апреля почти все оппозиционные силы страны раскритиковали поправку. Наиболее жестко высказалась основательница «Союза Сары Вагенкнехт». Она заявила, что министр обороны Борис Писториус должен уйти в отставку «в свете этого возмутительного правового положения».

«Тот факт, что мужчинам необходимо получать разрешение от бундесвера на пребывание за границей, напоминает эпоху ГДР и Берлинской стены. Это не имеет ничего общего с демократией или свободным демократическим порядком»,— заявила Сара Вагенкнехт.

Представитель по оборонной политике крайне правой «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен призвал правительство разработать прагматичное решение, которое не создавало бы «чрезмерной административной нагрузки и ненужных требований к молодым людям». В партии «Зеленые» призвали правительство дать разъяснения этой мере, а «Левые» заявили о том, что закон просто был плохо составлен.

Само изменение принципа военной службы стало результатом намерения канцлера создать самую сильную сухопутную армию в Европе. В планах Берлина — довести в 2031 году численность военнослужащих с нынешних 181 тыс. до 260 тыс., а резервистов — со 100 тыс. до 200 тыс.

Реалистичность такого плана с самого начала вызывала вопросы: удастся ли набрать и подготовить десятки тысяч людей за такие короткие сроки без объявления обязательного призыва? Борис Писториус настаивал, что улучшение условий службы и оплаты, социальные льготы и пиар-кампания помогут удовлетворить запрос ведомства. При этом, очевидно, в принятом законе есть положения, рассчитанные на сценарий, при котором план Писториуса не принесет желаемых плодов.

Вероника Вишнякова