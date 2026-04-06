Спелеолог погибла в пещере «Пасть дракона» в Сочи

24-летняя спелеолог погибла в пещере Глубокий Яр («Пасть дракона») в Сочи, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС. Ее тело эвакуировали спасатели.

Девушка находилась в незарегистрированной туристической группе. О происшествии экстренным службам сообщила ее знакомая. К операции привлекли три подразделения спасателей.

Сотрудники МЧС организовали навеску по системе одной веревки в обводненной части пещеры. На вертикальном участке высотой около 30 м погибшую девушку переместили на скальную полку, после чего на носилках транспортировали по каньону и передали следственным органам. В работах участвовали 16 спасателей и четыре единицы техники.

Пещера Глубокий Яр, также известная как «Пасть дракона», относится к редкому типу пещер-источников, которых в Сочи насчитывается всего около пяти. Ее протяженность — около 1 км, глубина — 54 м. Из пещеры вытекает река, образующая водопад высотой до 42 м.