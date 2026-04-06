В Башкирии экс-главу сельсовета осудили за хищение бюджетных средств

Уфимский районный суд вынес приговор бывшей главе Зубовского сельсовета Гузели Мусиной и двум ее сообщникам. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в мошенничестве и растрате, а также пособничестве в их совершении (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР Башкирии.

Суд назначил бывшей главе сельсовета штраф в 1 млн руб., а также лишил права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение полутора лет. Ее сообщников оштрафовали на 350 тыс. и 100 тыс. руб.

Как было установлено в суде, с 2019 по 2023 год фигурантка уголовного дела, занимая должности заместителя главы, а затем главы администрации сельского поселения, фиктивно трудоустроила свою знакомую уборщицей. «Сотрудница» предоставила свои документы и реквизиты банковской карты, но в действительности работу не выполняла. Полученные деньги глава сельсовета присвоила. Всего лжеработнице необоснованно перечислили более 580 тыс. руб.

Также глава сельсовета заключила фиктивный муниципальный контракт на 120 тыс. руб. с индивидуальным предпринимателем на демонтаж новогодних ледовых городков. Фактически работы выполнили другие люди, в том числе сотрудники администрации, но средства перечислили предпринимателю, отметили в СКР.

Во время следствия фигуранты уголовного дела частично возместили причиненный ущерб, в обеспечительных целях на их имущество наложен арест.

Майя Иванова