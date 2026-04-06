В суд Альметьевска направили дело о вовлечении несовершеннолетних в проституцию

В суд Альметьевска направили уголовное дело в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией и вовлечении в нее несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2021 года по март 2025 года фигуранты организовали притон в коттедже в Альметьевске. Услуги там оказывали не менее 11 девушек, трое из которых были несовершеннолетними.

Действия обвиняемых квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией).

Анна Кайдалова