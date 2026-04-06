Экс-председатель самарского облсуда возглавит Калужский облсуд

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ с учетом мнения председателя Верховного Суда России Игоря Краснова рекомендовала Вадима Кудинова кандидатом на должность председателя Калужского областного суда. Об этом сообщает ВККС.

Вадим Кудинов на протяжении шести лет, с марта 2019 года по март 2025 года, занимал пост председателя Самарского областного суда. В 2024 году, накануне истечения своих полномочий, он подал заявку на участие в конкурсе на пост председателя Самарского областного суда на новый срок, и ВККС РФ первоначально ее согласовала.

В в итоге Кудинов на прежнюю должность не вернулся. До настоящего времени обязанности председателя Самарского областного суда исполняет Александр Шилов. Решение о рекомендации Кудинова на новый пост принято на заседании ВККС, где также были утверждены кандидатуры руководителей судов в других регионах.

