Информацию о сносе домов в Махачкале назвали фейком

Распространенную информацию о сносе домов на улице Айвазовского в Махачкале, где 5 апреля обрушилась пристройка, глава Республики Дагестан Сергей Меликов назвал недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Распространяются скрины несуществующих «новостей» в республиканских СМИ, Telegram-каналах. Создан дипфейк: ложное аудио наложили на видео недельной давности. Глава Дагестана подобных заявлений не делал. Распространяемая информация — фейк», — говорится в сообщении ведомства.

Помощь жильцам многоэтажек по улице Айвазовского обсуждалась и на утреннем заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС. Сергей Меликов отметил, что судьбу этих домов будут решать после обследования помещений.

Наталья Белоштейн