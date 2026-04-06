Башкирия опустилась на 46-е место в рейтинге зарплат в малых городах

Башкирия находится на 46-м месте в рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах, сообщает «РИА Рейтинг». Средняя зарплата в малых и средних городах республики в 2025 году составляла 61,3 тыс. руб. Отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в прошлом году составило 2,65. По сравнению с предыдущим годом медианная зарплата в таких населенных пунктах республики выросла на 10,2%. При этом в малых и средних городах Башкирии зарплата была на 23,8% меньше, чем в крупных.

В 2024 году республика занимала 41-е место рейтинга, средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах равнялась 55,6 тыс. руб., на нее можно было купить 2,71 фиксированного набора товаров и услуг. Средняя зарплата в малых и средних городах была на 23,9% ниже, чем в крупных городах региона.

Лидеры рейтинга — Ненецкий автономный округ, где медианная зарплата в малых и средних городах в 2025 году составляла 150,5 тыс. руб., на нее можно было купить 5,56 фиксированных набора, Ямало-Ненецкий автономный округ (158,3 тыс. руб., 5,46 набора соответственно) и Магаданская область (179,7 тыс. руб., 5,46 набора).

Последние места занимают Чечня (32,4 тыс. руб., 1,41 набора), Ингушетия (36,1 тыс. руб., 1,63 набора) и Дагестан (38,8 тыс. руб., 1,77 набора).

