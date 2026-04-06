Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за паводка

В Нижнем Новгороде из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Как говорится в постановлении городской администрации, на откачку воды с территории частных домовладений из резервного фонда будет выделено почти 600 тыс. руб.

Главам районных администраций поручили при необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц и привести в готовность силы и средства аварийных служб.

Городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручили организовать работу по откачке воды с проезжей части автомобильных дорог.

МКУ «Управление ГОЧС» должно вести непрерывный сбор и обработку данных, также составлять прогноз по ЧС.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.