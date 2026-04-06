Кисловодск вошел в топ-10 по аренде апартаментов в апреле

Кисловодск занял место в десятке самых популярных направлений России для аренды апартаментов в апреле 2026 года. Мэр города Евгений Моисеев сообщил об этом в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Туристы все чаще выбирают Кисловодск не только за санаторный отдых, но и за комфортное проживание в апартаментах, что подчеркивает устойчивый спрос на курорт. Теплая весенняя погода усилила интерес к внутреннему туризму, и россияне активно бронируют краткосрочное жилье.

По данным ТВИЛ.РУ, Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг с долей по 10% от общего числа заказов. Казань получила 6%, Краснодар — 4%, за ними последовали Калининград, Сочи, Кисловодск, Пятигорск, Ялта и Волгоград. Аналитики сервиса отмечают, что апрельский рост спроса связан с желанием гостей наслаждаться природой и спокойным ритмом без спешки.

Мэр Моисеев объясняет популярность города чистым воздухом, прогулками в Курортном парке и разнообразными форматами досуга. Туристы приезжают за оздоровлением, природой и курортной атмосферой, где каждый подбирает отдых под себя. Кисловодск стабильно входит в туристические рейтинги: ранее в марте 2026-го он лидировал по бронированиям посуточных квартир, а в ноябре 2025-го — по апартаментам в межсезонье. Гости проводят здесь в среднем 6 ночей, что превышает средние показатели по краю.

Сервис ТВИЛ.РУ подтверждает тренд: средние цены на апартаменты в Кисловодске стартуют от 3125 руб. за ночь и достигают 84 360 руб. в премиум-сегменте. Семья из трех человек потратит на 10-дневный отдых 7 000–150 000 руб. без проезда. В соседних Железноводске и Ессентуках спрос тоже высок: туристы остаются на 9 и 7 ночей соответственно при средней стоимости 3410 руб. в сутки. Это отражает общий подъем интереса к Кавминводам весной 2026 года.

Туристы хвалят близость парка, озера и отдельные входы в апартаменты, что упрощает размещение с машиной. Кисловодск привлекает разные категории гостей: от семей с детьми до любителей спокойного восстановления. Рост бронирований апартаментов сигнализирует о диверсификации туризма в Кисловодске. Город выходит за рамки санаториев и становится круглогодичным хабом для самостоятельных путешественников.

