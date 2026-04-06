Федеральный сбор

Счетная палата РФ поставила Удмуртию на восьмое место по стране по процентной доле налоговых отчислений в федеральный бюджет — в прошлом году она достигла 72,7%. Год к году показатель снизился на 4,6 п. п. Это произошло на фоне падения поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) более чем на 43%. По словам эксперта, при таком «процентном перекосе» неизбежен рост госдолга республики из-за необходимости прибегать к заимствованиям из федбюджета или других источников.

Удмуртия заняла восьмое место среди регионов РФ по пропорции налогов, мобилизованных в федеральный и региональный бюджеты — 72,7 и 27,3% соответственно. Такие данные на декабрь 2025 года содержатся в оперативном отчете Счетной палаты РФ (документ опубликован в конце марта). Годом ранее процентная доля Удмуртии по перечислениям в бюджет РФ была на 4,6 п. п. выше.

«Сложившиеся пропорции распределения налоговых доходов показали, что доля зачисления в федеральный бюджет более 50% от собранных доходов сложилась в 22 субъектах РФ»,— говорится в релизе госаудита. Самые высокие процентные отчисления фиксируются в «добывающих» регионах — ЯНАО (87,8%), ХМАО (87,6%) и Оренбургской области (82,9%).

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия» по отчетности ФНС, в 2025 году в Удмуртии было собрано 476,1 млрд руб. налогов. Это на 7,8% меньше, чем в 2024-м. Из них 341,7 млрд руб. ушло в федеральную казну. Традиционно основные поступления в бюджет РФ обеспечены налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС — 162,8 млрд руб. (-43% год к году) и 129 млрд руб. (+22%) соответственно. Почти 100% этих налогов уходят в столицу.

Сборы по налогу на прибыль организаций составили 50,5 млрд руб. (+22,2% год к году). Напомним, что две трети этих поступлений уходят в региональный бюджет, остальное — в федеральный. НДФЛ, большая часть которого оседает в республике, обеспечил 64,8 млрд руб. (+22,5%).

По уровню безвозмездных поступлений в части дотаций, подсчитали в Счетной палате, республика заняла 38-е место по стране, получив 12,2 млрд руб. Помимо этого, Удмуртии представлено 16 млрд субсидий и 3,6 млрд руб. субвенций.

Доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ, кандидат экономических наук Софья Широбокова отметила, что традиционно высокий процент налоговых отчислений в федеральный бюджет по НДПИ связан с особенностью структуры промышленности региона. Все доходы от добычи нефти идут в федеральный центр. При этом до какого-то года распределение между федерацией и регионами было более равномерным. По НДС сборы обеспечивает большое число наукоемких производств и предприятий оборонной промышленности.

«Когда 60% НДПИ поступало в бюджет Удмуртии, то перекоса не было <...> Если бы распределение собранных налогов между региональным и федеральным бюджетами составляло 50 на 50 (такую поправку в Бюджетный кодекс РФ власти региона предлагали еще в 2017 году.— "Ъ-Удмуртия"), то в бюджет региона сейчас пришло бы не менее 100 млрд руб. дополнительно»,— объяснила соотношение «Ъ-Удмуртия» госпожа Широбокова.

По словам эксперта, необходимо искать новые механизмы финансирования регионов с высоким процентом отчислений в федеральный бюджет. «Пока не появятся новые стимулы для таких субъектов, Удмуртии будет постоянно не хватать средств. Республика будет прибегать к заимствованиям из федерального бюджета или коммерческим кредитам, что в дальнейшем приведет к увеличению госдолга»,— резюмировала эксперт.

По данным Счетной палаты, республика входит в десятку регионов по объему госдолга. В начале марта он составлял 54,6 млрд руб. За 2025 год госдолг Удмуртии снизился на 11,5 млрд руб. Это в первую очередь связано с механизмом списания задолженности по бюджетным кредитам.

Владислав Галичанин