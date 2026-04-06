В Токио нашли ранее неопубликованные фотографии The Beatles

Токийский спортивно-концертный зал «Ниппон Будокан» заявил, что нашел в своем архиве ранее нигде не публиковавшиеся фотографии The Beatles, пишет сегодня «Санкэй симбун».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японские фанаты The Beatles у входа в музей группы в Токио

Японские фанаты The Beatles у входа в музей группы в Токио

Фото: Reuters

Всего найдено 102 негатива. Изображения сделаны во время японского турне британской рок-группы, которое проходило с 30 июня по 2 июля 1966 года. На снимках запечатлены не только сами выступления, но и моменты пребывания битлов в стране. Например, на одной из фотографий улыбающийся Джон Леннон держит традиционную куклу Фукусукэ. Такая же кукла изображена в виде небольшого рисунка на обложке альбома группы 1967 года «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».

Как сообщил «Ниппон Будокан», 19 рулонов негативов были обнаружены еще в 2009 году на полке в офисе. Поскольку в этом году отмечается 60-летие выступления The Beatles в Японии, концертный зал привлек исследователя творчества группы Тору Омуру. По его мнению, съемка проходила днем 1 июля. Исследователь назвал обнаруженные негативы «чрезвычайно ценным документом… поскольку он содержит информацию, позволяющую приблизиться к закулисным аспектам выступления, которые ранее передавались только в письменных источниках и предположениях».

Екатерина Наумова