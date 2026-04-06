Мобилизованный из Самарской области получил 6 лет колонии за самовольный «отдых» от службы

Мобилизованный военнослужащий из Самарской области признан виновным в том, что самовольно оставил место службы (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Он приговорен к шести годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.

Фигурант уголовного дела взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, призванный по мобилизации, тяготясь военной службой и желая отдохнуть, самовольно покинул пункт временной дислокации войсковой части 90600 в Рощинском. Он отправился домой, где отдыха до февраля 2026 года.

После этого он добровольно явился в военную комендатуру и заявил о себе. В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело.

Материалы рассматривались в расположении войсковой части в присутствии личного состава. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а также наличие у фигуранта уголовного дела государственной награды.

