Жители Башкирии установили более 47 тысяч самозапретов на оформление кредитов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общее количество самозапретов на оформление кредитов и займов в марте в Башкирии составило 47,3 тыс. Из них в многофункциональных центрах было установлено 5,4 тыс. самозапретов, а через интернет-портал «Госуслуги» — 41,9 тыс.

В целом в марте жители России установили 1,24 млн самозапретов на оформление кредитов, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди регионов наибольшее общее количество самозапретов в марте было установлено в Москве (110,9 тыс.), Московской области (72,8 тыс.), Санкт-Петербурге (53,4 тыс.), а также в Башкирии (47,3 тыс. ед.) и Татарстане (47,1 тыс. ед.).

Олег Вахитов