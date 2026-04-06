В Оренбуржье с организации взыскали 1 млн рублей родственникам погибшего на рабочем месте сотрудника

В Оренбургской области суд взыскал с организации 1 млн руб. в пользу супруги погибшего мужчины в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, в августе 2025 года сотрудник организации погиб в результате острого отравления сероводородом, выполняя поручение руководителя. По итогам расследования установлено, что работодатель ненадлежащим образом организовал выполнение работ и допустил нарушения в сфере производственной безопасности.

Руфия Кутляева