В Оренбуржье с компании пытаются взыскать компенсацию за получение профессионального заболевания
Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с юридического лица компенсации бывшим работникам морального вреда, причиненного в связи с выполнением работ в условиях воздействия вредных производственных факторов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что двое бывших машинистов электровозов и тепловозов проработали более 20 лет в эксплуатационном локомотивном депо Оренбурга. Из-за воздействия вредных производственных факторов у них ухудшился слух.
Транспортная прокуратура контролирует ход рассмотрения гражданских дел.