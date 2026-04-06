В Оренбуржье с компании пытаются взыскать компенсацию за получение профессионального заболевания

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с юридического лица компенсации бывшим работникам морального вреда, причиненного в связи с выполнением работ в условиях воздействия вредных производственных факторов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточняют, что двое бывших машинистов электровозов и тепловозов проработали более 20 лет в эксплуатационном локомотивном депо Оренбурга. Из-за воздействия вредных производственных факторов у них ухудшился слух.

Транспортная прокуратура контролирует ход рассмотрения гражданских дел.

