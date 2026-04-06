Лукашенко призвал генсека ОДКБ встретиться с руководством Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым призвал его встретиться с руководством Армении. Белорусский лидер заявил, что необходимо обсудить с властями республики будущее страны в организации.

«В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период»,— сказал Александр Лукашенко на встрече (цитата по БЕЛТА). «Особенно сейчас, в этот острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ»,— заметил он.

Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что среди прочего организация «создает угрозы для безопасности» республики. Одним из поводов армянские власти называли тот факт, что союзники не поддержали Армению, в том числе в конфликте в Нагорном Карабахе. На встрече с армянским премьером 1 апреля президент РФ Владимир Путин подчеркнул: на тот момент Армения признала эту территорию частью Азербайджана, поэтому ОДКБ не вмешалась.

Лусине Баласян