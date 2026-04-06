Два человека пострадали при ударе ВСУ по зданию администрации в ЛНР

ВСУ ударили по зданию администрации Старобельского округа в Луганской народной республике (ЛНР). Ранения получили два человека, заявил глава региона Леонид Пасечник.

По словам главы региона, сотрудники администрации успели вовремя эвакуироваться. Пострадали проходившие мимо жители — девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. «За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжелом состоянии в реанимации»,— уточнил господин Пасечник.

Повреждения получили находящиеся рядом гражданские объекты, в том числе отделение МФЦ, дворец культуры, отделение банка и магазин.