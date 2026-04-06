Нижегородская мэрия направит на субсидирование рейсов в Сухум 16,3 млн рублей

Авиакомпания «Икар» будет выполнять субсидируемые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум и обратно в 2026 году. Размер субсидии из городского бюджета составит почти 16,3 млн руб. Об этом говорится в материалах на сайте нижегородской мэрии.

При проведении отбора на предоставление субсидии авиакомпания «Икар» стала единственным претендентом.

За счет субсидии компании возместят часть затрат на перевозку пассажиров «в целях повышения туристической привлекательности Нижнего Новгорода».

Как писал «Ъ-Приволжье», прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум после многолетнего перерыва вновь открылись в 2025 году. В прошлом году авиаперевозчиком по этому маршруту также была авиакомпания «Икар». На субсидирование этих перелетов в городском бюджете было предусмотрено 14,8 млн руб. За сезон маршрутом воспользовались 3,5 тыс. пассажиров.

В 2026 году оборотный маршрут Нижний Новгород—Сухум будет работать с мая по сентябрь.

Андрей Репин