Глава СКР ждет доклада о расследовании ненадлежащего содержания дорог в Нытве

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Нытве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в информационный центр СКР пожаловались жители Нытвенского микрорайона Абрамовка. По их словам, единственная автомобильная дорога, ведущая к домам, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие частично отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы. В результате проезд транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, затруднен. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.