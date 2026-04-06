Китай сдвинул дедлайн безвиза

Китай готов продлить безвизовый режим для россиян еще на год — до 2027-го. Пекин уже уведомил Москву о своем решении, пишут «Известия» со ссылкой на МИД России.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Безвизовый режим в тестовом формате действует с сентября 2025 года. Россияне могут находиться в КНР до 30 дней — исключительно по загранпаспорту. Популярность этого направления продолжит расти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Китай — популярное направление, оно входит в топ-5 у российских туристов, выезжающих за рубеж.

Статистика показывает, что средний рост востребованности КНР достигает 30% год к году. Этому способствуют отмена виз и транспортная доступность. Надо еще отметить, что Китай в условиях текущей геополитической нестабильности и военных конфликтов переориентировал на себя часть российских туристов. Они поменяли планы из-за временных ограничений на Ближнем Востоке. Ну и Китай — это еще крупнейший транзитный хаб, через который люди едут в Юго-Восточную Азию, Японию, Южную Корею и ряд других государств.

Китай надо рассматривать не только как туристическое направление, но и как деловое. Кроме того, большой потенциал есть у приграничного туризма. Свою роль в этом играют развитие авиасообщения и увеличение числа рейсов, в том числе на остров Хайнань (именно он является основной точкой притяжения — только за последний год его посетило свыше 500 тыс. человек). Цена тоже решает многое: до сих пор есть очень бюджетные перелеты, от 45 тыс. руб. в обе стороны».

По данным сервиса «Купибилет», россияне активно бронируют перелеты в Китай на это лето. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза. Самыми популярными направлениями стали Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В ответ на действия Пекина Москва также ввела безвизовый режим для китайцев, но основной приток оттуда стоит ожидать ближе к лету, говорит гендиректор группы компаний «Тари тур» Марина Левченко:

«Массовый экскурсионный туризм из Китая в Россию приходится на летний сезон. Центральная часть страны будет ждать посетителей с конца мая. Сейчас мы не наблюдаем активного въезда — приезжают в основном деловые и индивидуальные путешественники. До пандемии COVID-19 туристический поток из Китая в Россию был огромным из-за недорогих групповых туров. После ковида все сместилось в сторону частных поездок. С начала иранского конфликта мы видим снижение спроса из всей Юго-Восточной Азии, но все же надеемся, что к маю ситуация разрешится.

Китайцы очень любят поездки в Россию. Для них это и Европа, и возможность посмотреть русский Север (очень популярен Мурманск). В приграничных областях поток более активный и яркий. Туристы из Поднебесной оказывают положительное влияние на местный бизнес: количество денег, которые ввозят в Россию, а затем оставляют в гостиницах и других местах, — несчетное. В любом случае массовый туризм хорошо влияет на поставщиков услуг».

Накануне китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим стоит сделать бессрочным, так как это приносит пользу обеим сторонам. Всего за прошлый год Китай посетили почти 2,5 млн россиян.

Астон О'Салливан