Директор яхт-клуба «Ширяево» арестован по делу о хищении 87 млн рублей
Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство регионального следствия об избрании меры пресечения директору ООО «Яхтенный клуб "Ширяево"». Он заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Самарской области предъявил обвинение директору яхтенного клуба. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере было возбуждено 1 апреля 2026 года.
По версии следствия, с декабря 2023 года по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников Министерства туризма Самарской области и представители коммерческих организаций по предварительному сговору похитили бюджетные средства на сумму более 87,2 млн рублей. Деньги переводились на расчетный счет организации клуба в качестве гранта из федерального и регионального бюджетов по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Средства были перечислены в форме субсидии на финансовое обеспечение части затрат на покупку и монтаж модульных конструкций, «при этом выполнять взятые на себя обязательства обвиняемый не намеревался», уточнили в региональном СУ СКР.