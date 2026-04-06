«Турецкому потоку» усилили защиту
Кто и зачем мог заложить взрывчатку у газопровода
Венгрия, Сербия, Турция и Россия объединят усилия для защиты «Турецкого потока». Об этом в соцсетях заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Стороны, по его словам, договорились принять решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода на всем его европейском участке. Ранее в Сербии рядом с трубопроводом была обнаружена взрывчатка, речь о ветке, которая связана с Турецким потоком. Только в 2025 году Будапешт получил по этому маршруту около 7,5 млрд куб. м газа. По словам сербского президента Александра Вучича, подрыв объекта мог нарушить снабжение двух государств. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание совета обороны.
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Кто и зачем мог заложить взрывчатку у стратегической инфраструктуры, рассказывает собственный корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев:
«Взрывчатка была обнаружена в двух рюкзаках примерно в десяти километрах от газопровода и недалеко от границы с Венгрией. Александр Вучич практически прямо связал это с политическими соображениями, хотя не уточнил, какими именно. Он отметил, что геополитические игры явно не дают покоя, и напрямую связал инцидент с ситуацией на Ближнем Востоке. Органы безопасности и армия Сербии с 19 марта патрулируют и охраняют важные объекты вдоль трассы газопровода "Балканский поток", что и позволило обнаружить два рюкзака со взрывчаткой.
Сейчас территория недалеко от границы контролируется полицией и армией, над ней пролетают вертолеты, используются дроны, ведется прочесывание местности. Кроме возможной политической подоплеки, известно, что в Венгрии, куда поставляется газ, в ближайшие недели пройдут важные парламентские выборы. По логике президента Вучича, эти события могут быть связаны с подготовкой теракта».
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Как пишет Financial Times, это будет одна из самых тяжелых кампаний для Виктора Орбана за последние годы. Премьер-министр строит свою повестку на теме внешних угроз и иностранного вмешательства. Его главный соперник Петер Мадьяр, напротив, делает ставку на борьбу с коррупцией и слабую экономику. На этом фоне история со взрывчаткой вполне укладывается в предвыборный нарратив Орбана, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:
«Орбан сделал одной из своих главных предвыборных тем борьбу за энергоресурсы, противостоя Евросоюзу, Брюсселю и Украине, отстаивая интересы Венгрии. В преддверии выборов история с газопроводом укладывается в логику кампании. При этом Украина с 27 января перекрыла поставки нефти и не пускала никого к местам повреждений, что подтверждает политический характер решения. Орбан не обманывает избирателей.
Реально ли на "Турецком потоке" были бомбы — неизвестно, но Украина обстреливает газокомпрессорные станции, поддерживающие давление в "Голубом" и "Турецком потоках", поставляющих газ в Венгрию, Словакию и Сербию. Если Венгрия останется без российского газа, придется покупать более дорогой СПГ. Почему выбрана эта ветка? Это последний газопровод из России в Европу: "Ямал — Европа" и "Северные потоки" остановлены, Украина прекратила транзит. Логично было бы атаковать трубу в Болгарии, чтобы газ не дошел и до Сербии».
Президент Сербии на фоне инцидента пообещал «безжалостно» разбираться с теми, кто станет угрожать важной инфраструктуре республики. Белград в значительной степени зависит от российского газа. Он импортирует около 6 млн куб. м в день по цене, примерно вдвое ниже рыночной.