Лукашенко призвал ОДКБ к корректности в отношениях с Арменией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал секретариат и участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) быть очень аккуратными и корректными в работе с Арменией. Об этом белорусский президент заявил на встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

«Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации»,— отметил Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

По словам господина Лукашенко, в Армении «непростая ситуация», в том числе из-за предстоящих летом парламентских выборов. «В этот острый электоральный период … руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ»,— уточнил он.

Президент Белоруссии отметил особую важность встреч на уровне генсека ОДКБ и руководства Армении. Он призвал господина Масадыкова обсудить с премьер-министром, президентом и секретарем Совбеза Армении планы на будущее в организации.

2 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нереалистичным сценарий возвращения страны в ОДКБ. Участие Армении в работе организации заморожено с февраля 2024 года. Армянский МИД утверждал, что окончательное решение о выходе из ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не осудят действия Азербайджана в Армении. Кремль назвал решение о выходе из организации суверенным правом республики.