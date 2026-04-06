Жительница Ульяновска подделала справки, чтобы вернуть невозвратные билеты «Аэрофлота»
Ульяновский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 38-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в 2024 году женщина приобрела в авиакомпании «Аэрофлот» билеты по невозвратным тарифам на рейсы по маршрутам Сургут – Ульяновск и Ульяновск – Пхукет. Но в дальнейшем она решила отказаться от перелетов по личным причинам.
Желая вернуть потраченные на билеты деньги, она незаконно приобрела и представила в авиакомпанию поддельные медицинские справки о наличии у нее заболеваний, которые препятствуют полетам. Деньги за билеты ей вернули.
В результате противоправных действий авиакомпании был причинен ущерб на сумму более 50 тыс. рублей. Транспортный прокурор направил уголовное дело на рассмотрение в мировой суд Засвияжского района Ульяновска.