Пхеньян ушел в себя

КНДР целенаправленно дистанцируется от войны в Иране в попытке оставить открытой возможность диалога с Вашингтоном. Такой вывод был сделан 6 апреля Национальной разведывательной службой Южной Кореи. Умозаключение строится, в частности, на том, что Пхеньян, считающийся союзником Тегерана, воздержался от соболезнований по случаю гибели аятоллы Али Хаменеи и не направил поздравлений его сыну Моджтабе по случаю вступления в должность верховного правителя Ирана. Кроме того, КНДР воздержалась от отправки каких-либо партий вооружений в Иран, вопреки многолетней практике такого рода.

Выводы, какую линию в отношении войны в Иране заняла КНДР, были изложены 6 апреля на закрытом заседании парламента Республики Корея с участием представителей Национальной разведывательной службы, традиционно являющейся главным мировым поставщиком информации о делах у соседей по Корейскому полуострову.

В Сеуле сочли, что Пхеньян решил дистанцироваться от своего давнего союзника Тегерана, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном и оставить возможность для будущего диалога, не омрачая ее резким осуждением военных действий американцев и критикой президента Дональда Трампа.

Как рассказал по итогам заседания представитель правящей Демократической партии Кореи Пак Сон Вон, на фоне слухов о том, что Трамп, возможно, планирует встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего намеченного на середину мая визита в Китай, осторожное поведение Пхеньяна «может быть подготовительной работой по обеспечению пространства для дипломатии» с Вашингтоном.

В пользу этой версии в Сеуле указали на то, насколько мягкими были два заявления Министерства иностранных дел КНДР относительно конфликта на Ближнем Востоке, особенно на контрасте с теми, какие звучали из Пекина и Москвы.

Пхеньян так и не выразил соболезнований по поводу гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате авиаудара в конце февраля, и не направил поздравительного послания, когда его сын Моджтаба Хаменеи был назван в марте новым верховным лидером.

На IX съезде Трудовой партии КНДР в феврале этого года Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет причин, по которым Северная Корея и США «не могут хорошо ладить».

Правда, предусловием для этого лидер КНДР назвал признание статуса Северной Кореи как ядерной державы и отказ Вашингтона «от своей политики конфронтации». На фоне категорически отвергнутой возможности какого-либо диалога и нормализации отношений с Южной Кореей позицию КНДР по отношениям с США сочли чуть ли не приглашением к диалогу.

Наконец, еще одним свидетельством намерений Ким Чен Ына не выводить из себя США в Сеуле сочли тот факт, что с начала конфликта 28 февраля Северная Корея не отправляла оружие или боеприпасы Ирану, несмотря на давнюю историю военно-технического сотрудничества этих двух стран.

Кстати, на днях в американских и израильских СМИ прошла очередная серия публикаций о том, что значительная часть иранских баллистических ракет была либо напрямую закуплена у КНДР, либо разработана при помощи северокорейцев.

В конце прошлой недели Иран выпустил две баллистические ракеты по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия.

Ни одна из ракет не попала в цель, тем не менее сама попытка оказалась примечательна тем, что Диего-Гарсия находится примерно в 4 тыс. км от Ирана, тогда как максимальная дальность иранских ракет не превышает 2 тыс. км.

«Ракета, запущенная по Диего-Гарсии, была ракетой "Мусудан" (другое ее название "Хвасон-10".— “Ъ”). Иранцы закупили 19 таких ракет у Северной Кореи и получили их в 2005 году. Они обладают этой возможностью с 2005 года, и это не "секретное оружие"»,— пояснил в интервью Fox News профессор политологии на кафедре исследований безопасности в Университете Анджело Стейт в Техасе Брюс Бехтол.

Эксперт также отметил, что баллистические ракеты малой дальности, которые Иран запускает по американским целям в соседних странах Персидского залива, основаны на системе QIAM, разработанной при содействии Северной Кореи, а иранская ракета «Шахаб-3» является «почти точной копией ракеты "Нодон" (северокорейская ракета.— “Ъ”)».

Наконец, по его оценкам, к разработке ракетных комплексов «Эмад» и «Гадр», которые использовались Тегераном для поражения Израиля и стран Персидского залива, также приложили руку северокорейцы.

Ни в КНДР, ни в Иране, обвиняемых в свое время и в поставках своих вооружений в Россию, никогда публично не комментировали свое военно-техническое сотрудничество, а иногда и опровергали его.

Наталия Портякова