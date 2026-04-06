Жительницу Башкирии осудили за незаконное получение пособий на сына

Мировой судья Зианчуринского района вынес приговор 39-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст. 159.2 УК РФ).

В суде установлено, что подсудимая решением суда была ограничена в родительских правах в отношении своего 13-летнего сына. Ребенок проживал с бабушкой и находился на ее обеспечении. Зная об этом, она обратилась с заявлением о назначении ей ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Ей была назначена господдержка в размере прожиточного минимума.

С сентября 2024 года по апрель 2025 года фигурантка уголовного дела незаконно получила и присвоила более 100 тыс. руб.

Подсудимая не признала вину. Суд на восемь месяцев ограничил ее свободу, а также взыскал сумму ущерба.

