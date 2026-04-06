В Саратовской области МТС протестировала инновационный телеком-аэростат

В городе Вольск Саратовской области компания МТС впервые в России провела успешные испытания аэростата с базовой станцией LTE на борту. Подробности тестов рассказал директор МТС в Саратовской области Дмитрий Смагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МТС в Вольске протестировало запуск первого в России аэростата, раздающего мобильный интернет

Фото: Владимир Барсуков МТС в Вольске протестировало запуск первого в России аэростата, раздающего мобильный интернет

Передатчик, работающий в стандарте LTE 2100, расположен на аэростате. Беспилотный аппарат обеспечивает уверенное покрытие связи в радиусе десяти км и передачу данных до 30 мегабит в секунду. Аппарат можно поднимать до 500 м. Господин Смагин отметил, что вся процедура развертывания занимает от часа до полутора часов в зависимости от ветра.

«Аэростат способен нести телеком-оборудование в течение месяца. Через это время аэростат можно спустить, подкачать гелием и снова поднять. Если сравнивать аэростат с передвижной мобильной станцией, то он дает более эффективное радиопокрытие, прохождению радиосигнала не мешают неровности рельефа. Один аэростат заменяет сразу 10 мобильных базовых станций, у которых высота мачты составляет 12 метров»,— отметил директор МТС в Саратовской области Дмитрий Смагин.

Вольск выбрали как площадку для тестирования, подходящую под параметры. В дальнейшем аэростаты такого плана можно будет использовать в отдаленных территориях под потребности добывающих компаний, а также для проведения крупных событий на открытой местности.

«Мы запускаем программу испытаний различных авиационных беспилотных систем, при помощи которых можно быстро и с относительно невысокими затратами организовывать временную, но стабильную связь над акваториями, на удаленных и малонаселенных территориях. Со временем подобные решения могут стать промежуточным звеном между наземной телеком-инфраструктурой и орбитальными спутниками связи»,— отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Дмитрий Смагин назвал несколько сценариев для применения таких решений. Это малые населенные пункты, где стандартными методами тяжело решить проблему покрытия. Решение подойдет горнодобывающим компаниям, которые работают в удаленных карьерах. Аэростаты можно быстро развернуть на фестивалях и open-air с большим скоплением людей. Кроме того, их можно использовать при чрезвычайных ситуациях: например, для мониторинга лесных пожаров, подняв на борт видеокамеру.

