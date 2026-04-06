Около 400 деятелей культуры Мексики выступили против отправки работ Фриды Кало в Испанию

Около 400 мексиканских деятелей искусства и культуры подписали петицию против отправки коллекции работ Фриды Кало, Диего Риверы и других мексиканских художников в Испанию.

Речь идет о коллекции Гельманов — одной из крупнейших коллекций мексиканского искусства 20 века, в которую входит около 160 работ. В 2023 году коллекцию купила семья Самбрано, передавшая управление ею испанскому банку Santander. Банк планирует разместить коллекцию в собственном культурном центре в Испании.

Santander не сообщил, как долго коллекция пробудет в Испании. Это вызвало критику в СМИ. При этом директор культурного центра в интервью испанской El Pais упомянул, что коллекция Гельманов будет «постоянно представлена» в его экспозиции.

Как пишет The Guardian, работы Фриды Кало в 1984 году указом президента Мексики были признаны «художественными памятниками», так что вывозить их из страны можно только на временные выставки.

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что власти страны намерены оставить коллекцию в Мексике. В Министерстве культуры заверили, что собрание картин покидает страну временно и вернется в 2028 году. В Santander также пообещали, что работы вернутся в Мексику.

Яна Рождественская