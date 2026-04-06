В Нефтекамске рабочий погиб из-за взрыва газового баллона

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого погиб 66-летний разнорабочий ООО «Нефтекамская трубная компания».

30 марта на территории предприятия при разрезке взорвался газовый баллон, и рабочий получил сильный удар по ногам. 2 апреля пострадавший скончался в больнице.

Обстоятельства и причины случившегося определит расследование, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

ООО «Нефтекамская трубная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтекамске в августе 2014 года. Предприятие занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Владелец — Ильнур Камалов. В 2025 году выручка составила 50,6 млн руб., убыток — 4,6 млн руб.

Майя Иванова