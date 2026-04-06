В Екатеринбурге 7 апреля перекроют ряд улиц для репетиции парада Победы

В Екатеринбурге во вторник, 7 апреля, из-за третьей тренировки механизированной колонны к параду Победы временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Как сообщили в мэрии, в связи с этим временно изменятся схемы движения автобусов № 81, 77, 53 и 89.

С 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам:

улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной;

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;

улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.

Кроме того, с 07:40 до 09:30 закроют движение по улице Дорожной, от Окраинной до Городской.

