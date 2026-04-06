Команда Нововоронежской АЭС завоевала пять медалей главного отраслевого соревнования AtomSkills-2026

Команда Нововоронежской АЭС успешно выступила на XI отраслевом чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2026, который прошел с 31 марта по 5 апреля в Екатеринбурге.



Отличные результаты показал блок коммуникаций. Эксперт Валентина Поварова вместе с участницей из центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» взошла на пьедестал компетенции «Управление коммуникациями». Путевку на отраслевой чемпионат им дала победа в REASkills-2026.

Еще одна представительница НВ АЭС, Анна Буракова, вместе со студенткой Воронежского государственного университета Натальей Аничкиной замкнула тройку лидеров студенческого трека. Прошлогодняя участница Анны, студентка ВГУ Полина Бедрина после чемпионата стала частью коллектива управления коммуникаций Нововоронежской АЭС.

«Чемпионат стал для меня первым касанием с атомной отраслью. Было непросто, но опытные наставники помогли погрузиться в суть высокотехнологичных профессий Росатома. Отдельно хочу отметить мастер-классы, которые были организованы на самой площадке. На «Аналитическом контроле» можно было поучаствовать в химических опытах, на «Сварочных технологиях» — попробовать себя в роли сварщика, что я и сделала. В атомной отрасли сейчас много молодежи, среди которых есть и школьники, которые только ищут свой жизненный путь. Для них это отличная возможность увидеть профессию изнутри. После чемпионата отношение к отрасли поменялось: теперь для меня это прежде всего люди, которые горят своим делом и мотивируют идти вперед», — рассказала Наталья Аничкина.

Высокий уровень профессиональной подготовки продемонстрировали участники компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Тандем конкурсанта Константина Земскова и эксперта Антона Лубенского завоевал серебро. Таким образом, они показали рост своих навыков — в прошлом году ребята взяли бронзу дивизионального чемпионата REASkills-2025. Оба — молодые работники, выпускники Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина.

Помимо этого, яркий результат показали специалисты в сфере информационной безопасности. В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» первое место в качестве эксперта команды занял Константин Сластухин. Константин — обладатель золота международного чемпионата «Хайтек. Навыки будущего», призер REASkills и AtomSkills прошлых лет. Его молодой коллега Максим Голышев стал лучшим участником в студенческой лиге, подтвердив высокий потенциал молодых специалистов Нововоронежской АЭС. Сейчас Максим учится в магистратуре Воронежского государственного университета, на атомной станции он работает всего лишь год.

«Для нас особенно важно, что высокий результат показала молодежь. Молодые специалисты уверенно заявляют о себе, занимают призовые места и работают наравне с опытными экспертами. Это позволяет нам формировать сильное профессиональное будущее предприятия. К тому же уже на этом этапе мы начинаем работать со студентами — отбираем лучших, помогаем им пройти на соревнования и показать себя, а затем берем их к себе на работу. Сегодня перед отраслью в общем и перед Нововоронежской АЭС в частности стоят амбициозные задачи, которые поможет решить именно молодежь», — подчеркнул директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Всего в состав делегации Нововоронежской АЭС вошло десять человек. Координацией сборной дивизиона вновь занималась тимлидер Ангелина Еремина. Психологическую поддержку участников взяла на себя Юлия Шмигирилова. Организацию работы в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» обеспечили главный отраслевой и технический эксперты — Александр Зимин и Александр Русинов.

Победители и призёры AtomSkills-2026 войдут в сборную команду госкорпорации «Росатом» и представят дивизион на национальных и международных чемпионатах.