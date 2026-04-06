У пермских банков началась Монетная неделя

В Пермском крае стартовала Монетная неделя. Акция проходит при поддержке Банка России по всей стране с 6 по 18 апреля. В этот период можно без комиссии обменять монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.

В Прикамье в акции примут участие 16 банков и почти 70 их отделений. Кроме того, обменивать монеты на банкноты будут 358 розничных магазинов крупных торговых сетей. «Для обмена мелочи или зачисления суммы на счет в банке потребуется паспорт. Желательно перед этим рассортировать монеты по номиналам. В магазинах паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия, например ограничения по времени приема мелочи»,— рассказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

К обмену принимаются любые, в том числе дефектные, монеты Банка России, которые находятся в обращении. Традиционно акция проходит два раза в год. В осеннюю Монетную неделю пермяки пополнили кассы банков монетами на сумму почти 3 млн руб.