В поселке Игра частично подтопило более 70 придомовых участков

Число подтопленных придомовых территорий в поселке Игра выросло до 73 участков, сообщил во «ВКонтакте» глава Игринского района Удмуртии Михаил Жарков. Придомовые территории расположены по 11 улицам, на них проживают 219 человек, в их числе 47 детей.

«Социально значимые объекты под подтопление не попали. В дома вода не зашла, пострадавших нет. В районе введен режим “Повышенная готовность”»,— написал он. Уровень воды в реке Лоза составляет 445 см.

Напомним, в поселке Кизнер частично подтоплены 50 придомовых территорий частных и многоквартирных хозяйств по шести улицам.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. К противопаводковым работам готовы 2,6 тыс. человек, 1 тыс. единиц техники и несколько БПЛА, 123 плавсредства и 72 пункта временного размещения. Спасатели приведены в повышенную готовность.

В Вавожском районе из-за подтопления закрыли низководный мост через реку Вала, в Кезском районе — участок дороги Полом—Поломское.