Биткойн превысил $70 тыс. впервые с конца марта

Стоимость биткойна поднималась более чем на 4% — до $70,04 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance на 12:25 мск. Криптовалюта превысила $70 тыс. впервые с 26 марта. К 13:00 мск биткойн замедлил рост и зафиксировался на уровне $69,7 тыс.

В середине марта биткойн перешел к осторожному росту после затяжного спада, начавшегося еще в октябре 2025 года. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, потепление на крипторынке свидетельствует лишь о техническом отскоке. Полноценного восстановления, считают они, ожидать пока не стоит. После заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте с Ираном в конце марта криптовалюта и вовсе снизилась. На это также повлияла жесткая политика ФРС, предполагающая всего одно снижение ключевой ставки за год.