Трассу Ижевск—Воткинск расширят до четырех полос

Дорогу Ижевск—Воткинск расширят до четырех полос за счет инфраструктурного кредита. Планируется обустроить более 14 км трассы на трех разных участках: на выезде из Ижевска, между деревнями Болгуры и Кукуи и при въезде в Воткинск. Об этом во «Вконтакте» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

«Не секрет, что пропускная способность дороги уже не отвечает современным требованиям. Интенсивность движения на дороге в три раза превышает нормативное значение»,— написал господин Таранов.

На реконструкцию трассы Ижевск—Воткинск выделят 9 млрд руб. частями в течение трех лет. В 2026 году планируется провести подготовительные работы по всей длине дороги, в 2027-м — сделать ремонт на первых двух участках, в 2028-м — завершить третий участок дороги.

Напомним, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Удмуртии на соответствующий казначейский инфраструктурный кредит.