КУЗОЦМ сократил выручку на четверть и показал убыток в 2025 году

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов по итогам 2025 года показал убыток в размере 371 млн руб., следует из отчетности компании. В 2024 году ее прибыль равнялась 1,5 млрд руб.

Выручка компании составила 9,63 млрд руб. — это почти на 30% меньше, чем в прошло году. По итогам 2024 года компания отчитывалась о выручке в 12,5 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств компании вырос с 416,8 млн руб. до 471,5 млн руб. Краткосрочные обязательства компании снизились с 3,7 млрд руб. до 3,6 млрд руб.

Себестоимость проданной продукции собственного производства сократилась год к году на 1,3 млрд руб. — до 7,4 млрд руб.

Предприятие занимается изготовлением прокатов цветных металлов, порошков и пудр. Аудиторская проверка выявила отсутствие большинства рисков для общества, риск ликвидности оценен как средний.

