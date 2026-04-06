В Ростове завершили расследование дела о смертельном наезде на подростка

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего водителя без прав. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, 31 августа 2025 года фигурант совершил смертельный наезд на 16-летнего пешехода на проспекте Сельмаш. Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортным средством, что повлекло по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Следственные органы провели комплекс необходимых экспертиз, включая автотехнические и судебно-медицинские, которые, как отмечается, в полном объеме подтвердили причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и наступлением гибели подростка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

