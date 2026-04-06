Мониторинг пассажиропотока внедрят в нижегородские автобусы за 40 млн рублей
Крупнейший перевозчик региона АО «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» заключил договор на поставку и установку комплектов бортового оборудования автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков. Стоимость контракта составила 39,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Закупку проводили у единственного поставщика в рамках ФЗ №223, название исполнителя не указано. Известно, что всего по контракту для НПАТ требуется поставить 120 комплектов оборудования.