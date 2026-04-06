В Башкирии ожидается дождь со снегом и порывистый ветер

Сегодня в Башкирии ожидаются местами грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает Башгидрометцентр.

Завтра на территории республики будет облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, местами до умеренного, в северных и горных районах — со снегом, на юге — без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Подует юго-западный, западный умеренный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +2,+3°, днем поднимется до +12,+17°.

С 6 по 9 апреля на реке Буй прогнозируется подъем воды, местами она выйдет на пойму и затопит низменные участки. Уже вышли из берегов Быстрый Танып, Чермасан и Усень, отмечается в сообщении.

Майя Иванова