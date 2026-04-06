В субботнике 3 апреля приняли участие около тысячи ростовчан

В Ростове-на-Дону 3 апреля прошел весенний общегородской субботник в рамках Месячника чистоты. В нем приняли участие около тысячи человек. Об итогах мероприятия рассказал глава города Александр Скрябин.

В субботу вывезли почти 130 тонн мусора, очистив 150 тыс. кв.м. городской территории. В городе снесли и обрезали 88 аварийно-опасных и сухих деревьев. От объявлений и граффити очистили более 300 фасадов зданий и опор освещения.

Следующий субботник запланирован на 18 апреля, пройдет он совместно с Днем древонасаждения. Места проведения субботника и Дня древонасаждения опубликуют на официальном портале городской Думы и администрации города дополнительно.

