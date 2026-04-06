Кондитерская фабрика «Пермская» увеличила прибыль на 36%

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», за отчетный период выручка общества составила 1,78 млрд руб. В позапрошлом году этот показатель был зафиксирован на уровне 1,5 млрд руб. Прибыль фабрики от продаж составила почти 258,8 млн руб. (201,4 млн руб. в 2024 году). Чистая прибыль общества увеличилась на 36%, со 136,44 млн руб. до 186,32 млн руб.

Источник, близкий к компании, отметил, что в прошлом году фабрика провела масштабный ребрендинг. Продукция, известная под маркой «Правильные сладости», теперь продается под брендом Fruitit. «В этом направлении значительно усилена работа с федеральными сетями и маркетплейсами, что сказалось на объеме продаж»,— пояснил собеседник. По его словам, в этом году АО намерено реализовать проекты контрактного производства полезных продуктов, их изготовлением будут заниматься и другие фабрики.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий.