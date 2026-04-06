Выручка «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» сократилась в 2025 году

В 2025 году ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» получило выручку 63 млрд 975 млн руб. Об этом сообщается в финансовых документах компании, которые стали доступны в открытых информационных системах.

В 2024 году выручка ростовской структуры «Газпрома» составила 64 млрд 184 млн руб. Таким образом, в 2025 году выручка компании сократилась на 0,64%. Из документов следует, что падение выручки было обусловлено снижением реализации газа «прочим покупателям» — с 47 млрд 581 млн руб. (2024 год) до 45 млрд 587 млн руб. (2025 год).

При этом выручка от продажи газа населению в прошлом году выросла до 18 млрд 316 млн руб. (в 2024 году – 16 млрд 538 млн руб.).

Чистая прибыль ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по итогам 2025 года составила 6 млн 173 тыс. руб. По итогам предыдущего года у компании был убыток в размере 43 млн 896 тыс. руб.

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» является сбытовым подразделением «Газпрома» в Ростовской области.

Кристина Федичкина